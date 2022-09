Mutmaßliche Sabotage: Nord Stream 1 und 2 mit Lecks

Die Zeichen mehre sich, dass die Schäden an den Erdgaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nicht durch einen Unfall verursacht wurden. Das verschärft die bereits angespannte Lage auf den europäischen Energiemärkten.

Die Energiekrise hat Europa weiterhin fest im Griff und stellt die Zuverlässigkeit Russlands als Erdgaslieferant für den Kontinent in Frage. Seit Ende August gibt es Befürchtungen, dass die Abschaltung von Nord Stream 1 aufgrund der jährlichen Wartungsarbeiten dauerhaft sein könnte. Nun ist eine neue Sorge aufgetaucht.

Gasleitungen für immer unbrauchbar?

Am Montagnachmittag wurde nach einem plötzlichen Druckabfall in der Pipeline ein Leck in Nord Stream 2 entdeckt. Die Pipeline führt von Russland an die norddeutsche Küste. Auch an der älteren Nord Stream 1 wurde eine Leckage festgestellt.

Das bedeutet, dass es Löcher in den Leitungen gibt und Gas in die Ostsee entweicht, erklärte ein Sprecher von Nord Stream. Die deutsche Bundesregierung betrachtet den Vorfall mit Argwohn und vermutet, dass jemand die Rohre durch einen gezielten Angriff mit einem U-Boot oder Angriffstauchern sabotiert hat, so der Tagesspiegel.

"Wir können uns kein Szenario vorstellen, bei dem es sich nicht um einen gezielten Angriff handelt. Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen Zufall handelt", sagte eine mit der Arbeit der Bundesbehörden vertraute Quelle der Zeitung.

Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass die drei Röhren der Ostseepipeline Nord Stream 1 und 2 nach mutmaßlichen Sabotageakten für immer unbrauchbar sein werden, so die Zeitung weiter.

Niklas Rossbach, sicherheitspolitischer Analyst bei der schwedischen FOI, sagte der Abendzeitung Expressen, dass er bisher nur spekulieren könne, was passiert sei, aber dass er es rätselhaft finde, dass in so kurzer Zeit so viele Lecks auftraten. Die möglichen Ursachen reichen von technischen Fehlern über mangelnde Wartung bis hin zu Sabotage.

"Deutschland ist am weitesten gegangen, als es sagte, dass es sich eher um Absicht als um einen Unfall handelt. Es ist schwer zu sagen, wie offiziell diese Aussagen sind, aber Deutschland neigt nicht dazu, Verdächtigungen in die Luft zu jagen oder weit hergeholte Theorien aufzustellen, ohne etwas zu haben, auf das man sich verlassen kann", begründet er.

Explosionen in der Nähe der Lecks registriert

Messstationen sowohl in Schweden als auch in Dänemark haben starke Unterwasserexplosionen in der Nähe der Gaslecks registriert. Die erste Explosion wurde kurz nach 2 Uhr in der Nacht zum Montag registriert, die zweite ereignete sich kurz nach 19 Uhr am Montagabend. "Es besteht kein Zweifel, dass es sich um Explosionen handelt", sagte Björn Lund, Dozent für Seismologie beim Schwedischen Nationalen Seismischen Netzwerk, gegenüber SVT. Dem Spiegel zufolge hatte das CIA die Bundesregierung zuvor vor möglichen Anschlägen auf die Pipelines gewarnt.

Die Ostsee brodelt

as dänische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Dienstagnachmittag die ersten Bilder der Gasblasen vor Bornholm an einem der Nord Stream-Gaslecks, die ein blubberndes Meer zeigen (siehe Bild unten). Das größte Leck hat eine Oberflächenstörung von über einem Kilometer Durchmesser verursacht, während das kleinste Leck einen Kreis von knapp über 200 Metern bildet.

Aufschläge an den Gasmärkten

Die Gasmärkte reagierten nervös auf die Nachricht. Der Frontmonatskontrakt an der niederländischen TTF schloss am Dienstag bei 185,78 EUR/MWh, verglichen mit 173,01 EUR/MWh am Vortag, geht aus Daten der EEX hervor. Am Mittwoch hat der Markt sich aber bereits wieder beruhigt. Erst am Montag und damit wenige Stunden vor den mutmaßlichen Explosionen waren die europäischen Preise auf ein Zweimonatstief gefallen. Der Hintergrund: höhere LNG-Liefermengen aus den USA und gut gefüllte Speicher.

Gas Expected to Leak for Days

It is unclear exactly how much, but extensive amounts of gas are believed to have escaped. Nord Stream 2 alone, which has never been put into use, is estimated to contain 300 million cubic meters of stagnant gas. Gas leaking from the Nord Stream 2 pipeline will continue for several days and perhaps even a week, the Danish energy authority says.

As a result, "no-go zones" have been established as ships may lose buoyancy if they enter the area, and there may be a risk of leaked gas igniting over the water and in the air. But there is no risk associated with the leak outside the exclusion zone.

The leak would only affect the environment in the area where the gas plume in the water column is located and the escaping greenhouse gas methane would have a harmful climate impact.

Gas Price Reactions Only Psychological

Dutch and British gas prices rose on Tuesday morning as news that the Nord Stream gas pipeline had suffered damage, raising concerns over the security of the bloc’s energy infrastructure, and making a swift resumption in flows through the pipeline even less likely.

The price increase is likely a psychological effect more than anything, according to Christian Kopfer, commodity analyst at Handelsbanken.

“There is a lot of uncertainty about what has happened and why, and therefore people are worried about the rest of the gas supply to Europe,” Kopfer said to TT.