Die 10 besten US-Dividendenaktien

Worauf sollten Anleger achten, wenn es um die Auswahl der besten Dividendenaktien geht?

Wir von Morningstar sind der Meinung, dass die besten Dividendenaktien nicht einfach die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite sind. Stattdessen schlagen wir vor, dass Anleger über die Rendite einer Aktie hinausschauen und stattdessen Aktien mit dauerhaften Dividenden auswählen und diese Aktien kaufen, wenn sie unterbewertet sind.

"Beim Kauf von Dividendentiteln und bei der Jagd nach Rendite ist es sehr wichtig, selektiv vorzugehen", erklärt Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes. "Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führt oft in problematische Bereiche und Dividendenfallen - Unternehmen, deren Rendite zwar gut aussieht, aber letztlich nicht nachhaltig ist. Man muss auf die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Dividenden achten."

David Harrell, der Herausgeber des Morningstar DividendInvestor, empfiehlt, sich auf Unternehmen mit Managementteams zu konzentrieren, die ihre Dividendenstrategie unterstützen, sowie Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen oder Economic Moats zu bevorzugen.

"Ein Economic Moat Rating ist natürlich keine Garantie für Dividenden, aber wir haben einige sehr starke Korrelationen zwischen Economic Moats und der Beständigkeit von Dividenden gesehen", sagt Harrell.

Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und der Volatilität an den Aktienmärkten sollten Anleger, die nach den besten Dividendenaktien suchen, in Erwägung ziehen, unterbewertete Dividendenaktien von hoher Qualität in ihre Portfolios aufzunehmen. Qualitätsunternehmen verfügen über die finanzielle Stabilität, um Dividendenzahlungen auch in fragwürdigen wirtschaftlichen Zeiten aufrechtzuerhalten, und das Kursrisiko wird verringert, wenn Anleger die Aktien dieser Unternehmen günstig kaufen können.

Die 10 besten Dividendenaktien für einen Kauf

Um die besten Dividendenaktien zu finden, halten wir uns an den Morningstar Dividend Yield Focus Index. Die Dividendenaktien auf dieser Liste gehören zu den Top-Titeln im Index und waren noch dazu unterbewertet - mit Morningstar Ratings von 4 und 5 Sternen (Stand: 14. November 2023).

Verizon Communications VZ Johnson & Johnson JNJ Coca-Cola KO PepsiCo PEP Altria Group MO Wells Fargo WFC Comcast CMCSA Bristol-Myers Squibb BMY United Parcel Service UPS Gilead Sciences GILD

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung dieser Dividendenaktien sowie einige wichtige Morningstar-Kennzahlen. Stand der Daten ist der 14. November 2023.

Verizon Communications

Morningstar Rating: 5 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Schmal

Morningstar Uncertainty Rating: Mittel

Nachlaufende Dividendenrendite: 7,31%

Branche: Telekommunikationsdienstleistungen

Verizon steht ganz oben auf unserer Liste der besten Dividendenaktien. Die günstige Dividendenaktie, der zweitgrößte Titel im Morningstar Dividend Yield Focus Index, wird satte 33% unter unserer Fair-Value-Schätzung von $54 je Aktie gehandelt. Unserer Meinung nach konzentriert sich der Markt zu sehr auf die Herausforderungen von Verizon bei der Gewinnung von Postpaid-Mobilfunkkunden, sagt Morningstar-Experte Mike Hodel. Hodel argumentiert, dass ein besseres Gleichgewicht im Wettbewerb der Mobilfunkbranche es den großen US-Carriern ermöglichen wird, ihre Rentabilität in den kommenden Jahren zu steigern. Die Ergebnisse von Verizon im dritten Quartal haben gezeigt, dass das bescheidene Kundenwachstum die Generierung von freiem Cashflow nicht verlangsamt hat. Laut Hodel sind die Ausschüttungen von Verizon eher hoch, da 65% des für 2023 geschätzten Cashflows in die Dividende fließen. Er erwartet jedoch, dass das Unternehmen angesichts der Konzentration auf die Dividende vorerst keine Aktienrückkäufe tätigen wird.

Johnson & Johnson

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Niedrig

Nachlaufende Dividendenrendite: 3,14%

Branche: Pharma

Johnson & Johnson ist der erste Dividenden-Aristokrat auf unserer Liste der günstigen Dividendenaktien. Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividenden in mindestens 25 aufeinander folgenden Jahren erhöht haben. Die Aktie wird etwa 9% unter unserer Fair-Value-Schätzung von $164 je Aktie gehandelt. Mit einer breiten Umsatzbasis, einer soliden Pipeline und einem außergewöhnlichen Cashflow verdient das Unternehmen laut Morningstar-Experte Damien Conover ein breites Economoc Moat Rating. Johnson & Johnson meldete solide Ergebnisse für das dritte Quartal, und Conover erklärt, dass der Markt die solide Pipeline des Unternehmens unterschätzt. Conover bezeichnet die Dividenden (und Aktienrückkäufe) von Johnson & Johnson als "einigermaßen richtig".

Coca-Cola

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Niedrig

Nachlaufende Dividendenrendite: 3,19%

Branche: Alkoholfreie Getränke

Coca-Cola ist der zweite Dividenden-Aristokrat auf unserer Liste der besten Dividendenaktien in diesem Monat. Das beeindruckende Markenportfolio, die Preissetzungsmacht und die Beziehungen zu den Einzelhändlern untermauern laut Morningstar-Analyst Dan Su den breiten Economic Moat des Unternehmens. Die Ergebnisse des dritten Quartals fielen besser aus als erwartet. Wir sehen den Fokus des Unternehmens auf ein komplettes Getränkeportfolio weiterhin positiv, sagt Su. Zudem ist der Vorstoß in Getränkesorten ohne Kohlensäure eine gute Sache für ein gesundes Umsatzwachstum. Wir erwarten, dass die Dividendenzahlungen in den nächsten fünf Jahren im Einklang mit dem Gewinnwachstum (im mittleren bis hohen einstelligen Bereich) steigen werden, fügt Su hinzu. Unserer Meinung nach ist die Coca-Cola-Aktie $60 wert.

PepsiCo

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Niedrig

Nachlaufende Dividendenrendite: 2,87%

Branche: Alkoholfreie Getränke

Der Coca-Cola-Rivale Pepsi ist der dritte Dividenden-Aristokrat auf der Liste der besten Dividendenaktien in diesem Monat. Pepsi erzielte im letzten Quartal dank Snack- und Getränkeinnovationen, seiner flexiblen Vertriebsstrategie und Effizienzsteigerungen gute Ergebnisse, so Dan Su von Morningstar. Unserer Meinung nach ist die Pepsi-Aktie $180 wert, und die Aktien werden unter diesem Wert gehandelt. Pepsi hat seine Dividende in 51 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, und wir erwarten, dass die Dividendenzahlungen in den nächsten zehn Jahren jährlich um 8% steigen, so Su.

Altria Group

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Mittel

Nachlaufende Dividendenrendite: 9,45%

Branche: Tabak

Altria, die Aktie mit der höchsten Rendite auf unserer Liste der besten Dividendenaktien in diesem Monat, wird 22% unter unserer Fair-Value-Schätzung von $52 gehandelt. Altria ist der führende Tabakhersteller in den Vereinigten Staaten und verfolgt einen mehrgleisigen Ansatz, um Zigaretten zu ersetzen, betont Morningstar-Experte Philip Gorham. Die Fähigkeit, einen Preis zu erzielen, der konstant über dem Rückgang des Zigarettenvolumens liegt, sollte sicherstellen, dass das Unternehmen seine Umsätze, Gewinne und Dividenden weiter steigern kann, fügt er hinzu. Laut Gorham hat die Dividende bei der Kapitalallokation des Unternehmens oberste Priorität - mit einer angetrebten Ausschüttungsquote von 80%.

Wells Fargo

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Mittel

Nachlaufende Dividendenrendite: 3,09%

Branche: Banken

Wells Fargo ist die einzige Bank auf unserer Liste der billigen Dividendenaktien und wird 22% unter unserer Fair-Value-Schätzung von $55 gehandelt. Das Ergebnis des dritten Quartals war ähnlich wie das des Vorquartals, wobei sowohl der Kostenausblick als auch der Nettozinsertrag stiegen, so Morningstar-Expertre Eric Compton. Compton hält die Bilanz von Wells Fargo für solide und bezeichnet die derzeitige Dividendenstrategie der Bank als "angemessen". Zwar musste die Bank ihre Dividende aufgrund der Corona-Beschränkungen kürzen, doch sei die neue Dividendenpolitik machbar, so Compton.

Comcast

Morningstar Rating: 5 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Mittel

Nachlaufende Dividendenrendite: 2,72%

Branche: Telekommunikationsdienstleistungen

Die Comcast-Aktie wird 29% unter unserer Fair-Value-Schätzung von $60 gehandelt. Die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal enttäuschten, und die Aktie verlor an Wert, weil die Kundenverluste höher waren als im Vorjahr. Wir sind jedoch der Meinung, dass Comcast gut positioniert ist, um die Verluste bei den Breitbandanteilen zu begrenzen und eine solide Preissetzungsmacht zu haben, so Mike Hodel von Morningstar. Comcast hat 2008 eine Dividende eingeführt und die Ausschüttung im Durchschnitt jährlich um 16% erhöht, so Hodel. Wir halten die Bilanz für solide, und die Renditen für die Aktionäre sind im Allgemeinen angemessen.

Bristol-Myers Squibb

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Mittel

Nachlaufende Dividendenrendite: 4,51%

Branche: Pharma

Bristol-Myers Squibb, der zweite von drei Arzneimittelherstellern auf unserer Liste der unterbewerteten Dividendenwerte, wird 18% unter unserer Fair-Value-Schätzung von $63 gehandelt. Das Unternehmen hat durch geschickte Akquisitionen ein starkes Arzneimittelportfolio und eine robuste Pipeline aufgebaut, erklärt Damien Conover von Morningstar. Bristol-Myers Squibbs Palette an patentgeschützten Medikamenten, seine etablierte Vertriebsmannschaft und die Skaleneffekte des Unternehmens untermauern die Bewertung mit einem breiten Economic Moat. Obwohl die Ausschüttungsquote des Unternehmens mit 30% unter dem Branchendurchschnitt von 50% liegt, halten wir das Niveau für angemessen, da die bevorstehenden Patentverluste die Ausschüttungsquote in den nächsten fünf Jahren näher an den Durchschnitt heranführen werden, so Conover.

United Parcel Service

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Mittel

Nachlaufende Dividendenrendite: 4,53%

Branche: Integrierte Fracht- und Logistikleistungen

Der weltgrößte Paketzusteller ist die einzige Aktie aus dem Industriesektor auf unserer Liste der besten Dividendenaktien. Wir schätzen den Fair Value der UPS-Aktie auf $164 , die Aktien werden etwa 10% unter diesem Wert gehandelt. Die Ergebnisse des dritten Quartals blieben hinter unseren Erwartungen zurück, insbesondere was die Gewinnspanne betrifft, so Morningstar Senior Analyst Matthew Young. Er fügt hinzu, dass die günstigen Trends im E-Commerce längerfristig für Rückenwind bei den Umsatzerlösen sorgen dürften. Die Bilanz von UPS ist solide, und die Ausschüttungen sind angemessen.

Gilead Sciences

Morningstar Rating: 4 Sterne

Morningstar Economic Moat Rating: Breit

Morningstar Uncertainty Rating: Mittel

Nachlaufende Dividendenrendite: 3,99%

Branche: Pharma

Gilead rundet unsere Liste der besten Dividendenaktien ab. Das Unternehmen erwirtschaftet mit seinem HIV- und HCV-Portfolio hervorragende Gewinnmargen: Sein Portfolio und seine Pipeline unterstützen ein breites Moat Rating, sagt Morningstar-Strategin Karen Andersen. Die Ergebnisse des dritten Quartals waren stark. Das Unternehmen hat seine Dividende im Lauf der Zeit kontinuierlich erhöht; die Ausschüttungsquote liegt bei etwa 50%, was Andersen als "angemessen" bezeichnet.

Was ist der Morningstar Dividend Yield Focus Index?

Der Morningstar Dividend Yield Focus Index ist ein Teil des Morningstar US Market Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert) und bildet die 75 ertragsstärksten Aktien ab, die unsere Anforderungen an Qualität und finanzielle Robustheit erfüllen.

Wie werden die Aktien für den Index ausgewählt? Es werden nur Wertpapiere aufgenommen, deren Dividenden qualifizierte Erträge sind; Immobilienfonds werden ausgeschlossen. Die Unternehmen werden dann anhand der Morningstar Economic Moat und Morningstar Uncertainty Ratings auf ihre Qualität hin geprüft. Insbesondere müssen die Unternehmen einen schmalen oder breiten Moat und ein Uncertainty Rating von Niedrig, Mittel oder Hoch erreichen. Unternehmen mit einem Uncertainty Rating von Sehr hoch oder Extrem werden ausgeschlossen. Die Prüfung der finanziellen Robustheit misst den Abstand bis zum Ausfall und verwendet Marktinformationen und Buchhaltungsdaten, um zu bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Unternehmen seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommen kann; es ist ein Maß für die Stärke der Bilanz.

Die 75 renditestärksten Aktien, die das Qualitätsscreening bestehen, werden in den Index aufgenommen, und die Bestandteile werden nach der Gesamtdividende gewichtet, die das Unternehmen an die Anleger zahlt.

