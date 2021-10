Diese EU-Klima-Benchmark-ETFs erhielten die Low Carbon-Kennung

Ende 2019 verabschiedete die Europäische Union eine neue Regulierung (2019/2089) und schuf zwei neue Arten von Klima-Benchmarks: die kohlenstoffarme EU-Klima-Benchmark (EU Climate Transition Benchmark, EU CTB) und die EU-Paris-Aligned-Benchmark (EU PAB).

Die EU-Klima-Benchmarks verfolgen vier Hauptziele:

1) Eine hohe Vergleichbarkeit hinsichtlich der Methodologien von Klima-Benchmarks zu schaffen und gleichzeitig den Indexanbietern ausreichend Flexibilität einzuräumen, um ihre eigene Methodologie zu entwickeln

2) Den Investorinnen und Investoren ein hilfreiches Tool zur Verfügung zu stellen, das zu ihrer Investmentstrategie passt

3) Den Impact der Investoren transparenter zu machen, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel und die Energiewende

4) Weniger Anreize für Greenwashing zu bieten.

ETFs auf die EU-Klima-Benchmark

Seit dem Start des EU-Aktionsplans für nachhaltige Finanzen erlebte das Universum klimabewusster Fonds in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum. Im Jahr 2020 erreichte die Produktentwicklung ihren Höhepunkt, als 52 neue Anlagelösungen auf den Markt kamen. In diesem Jahr setzte sich das Wachstum fort. Beachtenswerte Neulinge waren in den Jahren 2020 und 2021 eine Reihe von Paris-Aligned-Fonds wie etwa der Amundi Euro iStoxx Climate Paris Aligned PAB, der Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate ETF und der Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate ETF. Ähnlich verhält es sich mit dem Amundi MSCI World Climate Transition als Beispiel für einen Fonds, der sich an der kohlenstoffarmen EU-Klima-Benchmark orientiert. Laut Morningstar stehen europäischen Investorinnen und Investoren etwa 30 solcher börsengehandelter Indexfonds oder Exchange-Traded Funds (ETFs) zur Verfügung (Stand: 15. Oktober 2021).

Was sind die unterlegen Vermögenswerte

Für die PAB werden die unterlegten Vermögenswerte so ausgewählt, dass die Treibhausgas-Emissionen des Benchmark-Portfolios zum Ziel der langfristigen Erderwärmung passen, das die Pariser Klimakonferenz festgelegt hat. In ähnlicher Weise werden für die CTB die unterlegten Vermögenswerte so ausgewählt, gewichtet oder ausgeschlossen, dass ein Portfolio mit einem Dekarbonisierungsansatz entsteht, der die Mindestanforderungen erfüllt, die der europäische Regulierer vorgegeben hat.

In ihrem Zwischenbericht von 2019 erklärte die Technische Expertengruppe (TEG) der EU für nachhaltige Finanzen, dass „Investorinnen und Investoren, die diese neuen Benchmarkarten nutzen, sich nicht nur gegen Risiken des Klimawandels absichern wollen (Risikoziel), sondern mit ihren Investments auch direkt die Chancen nutzen, die durch die Energiewende entstehen (Chancenziel). Die beiden Arten der Klima-Benchmark verfolgen vergleichbare Ziele, unterscheiden sich aber im Hinblick auf ihre Einschränkungen und Ambitionen. Während die EU PABs für höchst anspruchsvolle klimabezogene Investmentstrategien geeignet sind und strengere Mindestanforderungen haben, ermöglichen EU CTBs eine größere Diversifizierung und erfüllen die Bedürfnisse der Investorinnen und Investoren in Bezug auf Kerninvestments”.

Exhibit 1. Zusammenfassung der Mindestanforderungen von EU CTBs und EU PABs

Quelle: Zwischenbericht der TEG zu Klima-Benchmarks und den ESG-Offenlegungen der Benchmarks; Juni 2019. Fußnote 14: Scope 3 wird über einen Zeitraum von vier Jahren schrittweise eingeführt.

Die Merkmale klimabewusster ETFs

Die meisten klimabewussten ETFs in der Datenbank von Morningstar bilden eine EU-Paris-Aligned-Benchmark nach und sind Aktien-ETFs. Anleihe-ETFs haben wir dagegen nur zwei gezählt. Normalerweise tragen solche ETFs die Art der Benchmark in ihrem Namen. So legte etwa HSBC im August 2021 den HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF und den HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF auf, die den MSCI Europe und den USA PAB nachbilden.

Der nach dem Fondsvolumen größte ETF in diesem Segment ist der Amundi MSCI World Climate Transition CTB mit einem verwalteten Kundenvermögen von EUR 1,94 Milliarden (Stand: 15.Oktober 2021). Er repliziert den MSCI World Climate Change CTB Select Index, der die Wertpapiere anhand ihrer durch den Klimawandel bedingten Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der EU CTB zu erfüllen. Ziel des Indexes ist es, die Emission von Treibhausgasen im Vergleich zum MSCI World als dem Ausgangsindex um mindestens 30% zu reduzieren und die jährliche Dekarbonisierungsrate von 7% zu erreichen.

Die Low Carbon-Kennung von Morningstar

Laut des Researchs von Morningstar haben zehn von 31 europäischen ETFs, die EU-Klima-Benchmarks replizieren, die Low Carbon-Kennung von Morningstar erhalten, die für Portfolios vorgesehen ist, die sich durch ein niedriges CO2-Risiko und wenig Engagement in fossilen Brennstoffen auszeichnen. Diese Kennung ist ein Indikator dafür, dass die Unternehmen im Portfolio den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft nachvollziehen.

Um die Low Carbon-Kennungzu bekommen, muss ein Portfolio zwei Kriterien erfüllen:

1) Der Durchschnitt seines Morningstar Portfolio Carbon Risk Score über die letzten 12 Monate muss unter zehn liegen. Der Score entspricht dem vermögensgewichteten CO2-Risiko einer Aktie oder Unternehmensanleihe (nur Long-Positionen), gleichmäßig verteilt über die letzten zwölf Monate. Um den Carbon Risk-Score eines Portfolios zu berechnen, nutzt Morningstar die Carbon Risk-Ratings von Sustainalytics, die das Risiko angeben, denen die Unternehmen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind. Der Score reicht von 0 bis 100, wobei niedrige Werte besser sind, weil sie ein geringeres CO2-Risiko bedeuten. Um einen Score zu bekommen, müssen 67% aller Vermögenswerte im Portfolio ein Carbon Risk-Rating von Sustainalytics haben. Bevor der Score berechnet wird, wird der Prozentsatz der berücksichtigten Vermögenswerte neu auf 100% skaliert.

2) In den letzten zwölf Monat müssen weniger als 7% der Vermögenswerte in fossilen Brennstoffen engagiert gewesen sein, was eine Untergewichtung zum globalen Aktienuniversum von ungefähr 33% entspricht. Das Engagement eines Portfolios in fossilen Brennstoffen ist ein wichtiger Treiber seiner allgemeinen CO2-Intensität.

Die Low Carbon-Kennung wird quartalsweise berechnet.

Niedrigere CO2-Risiken und weniger fossile Brennstoffe

Die auf den EU-Klima-Benchmarks aufsetzenden ETFs haben ein niedrigeres CO2-Risiko als ihre Vergleichsgruppen und ihr Engagement in fossilen Brennstoffen liegt deutlich unter 7%. Der BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB® ETF ist der einzige Fonds ohne fossile Brennstoffe. Der Lyxor Net Zero 2050 S&P500 Climate PAB hat den niedrigsten Carbon Risk-Score von allen ETFs mit einer Low Carbon-Kennung (alle CO2-Angaben wurden zum 30.Juni 2021 berechnet).

Wir erwarten, dass in den nächsten Monaten weitere ETFs auf EU-Klima-Benchmarks eine Low Carbon-Kennung erhalten werden, wenn die Verfügbarkeit der Daten und die Zahl der Analysen steigen. Viele dieser Fonds sind erst vor kurzem aufgelegt worden und erfüllen daher noch nicht die Voraussetzung für die Berechnung. Denn die Fonds erhalten ihre Low Carbon-Kennung auf Grundlage ihrer Morningstar Portfolio Carbon Risk Scores und ihres Morningstar Portfolio Fossil Fuel Involvement der letzten 12 Monate basierend auf der Berechnung für die letzten Quartale.