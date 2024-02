Globale Aktien-ETFs für 2024

Breit aufgestellte börsengehandelten Fonds (ETFs) für globale Aktien sind ein Basisbaustein fürs Portfolio.

Wir stellen hier die ETFs für globale Aktien vor, von denen sich unsere Analysten besonders viel versprechen. Genauer gesagt: Unsere Liste enthält die sechs ETFs in der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" mit einem Morningstar Medalist Rating von Gold.

Schließlich sind einige ETFs besser als andere. Die besten sind in der Lage, ihre Indizes genau nachzubilden und die Kosten dabei zu minimieren. Um herauszufinden, welche die Nase vorn haben, haben wir das Morningstar Medalist Rating zu Rate gezogen. Dies bewertet zukunftsgerichtet das Potenzial eines Fonds oder ETFs, den Morningstar Kategorie-Index - und zwar nach Gebühren - zu übertreffen. Mit anderen Worten: diesen sechs ETFs trauen unsere Analyten zu, besonders gut zu performen.

Was sind globale ETFs?

Globale ETFs haben den Vorteil, dass sie in Industrie- und Schwellenländern investieren und damit das geographische Risiko gestreut ist. Es gibt globale ETFs für verschiedene Asset-Klassen - und eine davon sind eben Aktien.

Die Morningstar Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" enthält solche Fonds, die in große Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung auf der ganzen Welt investieren. Die Portfolios konzentrieren sich dabei in der Regel auf Aktien, die zu den obersten 70% der Kapitalisierung des repräsentativen regionalen Aktienmarktes gehören. Wegen der hohen Marktkapitalisierung bilden Industrieländer, insbesondere die USA, ein deutliches Übergewicht in diesen Fonds. Dessen sollten sich Anleger bewusst sein.

Die Kategorie ist unter Anlegern besonders beliebt und vereint in Europa mit Abstand die meisten Anlegergelder. Laut unserer Datenbank Morningstar Direct verwalteten in Europa domizilierte Fonds und ETFs in dieser Sparte Ende November stolze 1.074 Milliarden Euro. Und der Batzen wächst kontinuierlich weiter: allein im November sammelten die Strategien weitere 12,7 Milliarden Euro ein, so viel wie keine andere Kategorie. Rund zwei Drittel dieser Neugelder flossen dabei übrigens in ETFs, der Rest in Investmentsfonds.

Aber hier nun der Überblick über die sieben ETFs:

Mehr zu den Morningstar Ratings der ETF:

Dies sind die Einschätzungen unserer Analysten zu den einzelnen ETFs, sortiert vom größten (nach verwaltetem Vermögen) zum kleinsten Vehikel:

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing

Insgesamt legte die Strategie seit Jahresauftakt um über 15% zu und rangiert damit in 2023 an der Spitzenposition dieser sechs Strategien. Die "Magnificent Seven" machen dabei 17,5% des Gesamtportfolios aus.

Der Anlageprozess der Strategie wird mit einem "High Process Pillar" bewertet. Das Managementteam der Strategie erhält ein People Pillar Rating von "Above Average". Vanguard als Gesellschaft erhält von unseren Analysten ein "High Parent Pillar"-Rating.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Der nach verwaltetem Vermögen zweitgrößte ETF ist eine nachhaltige Strategie von XTrackers. Das Management-Team erhält zwar nur ein ein People Pillar Rating von "Average", doch dank des "High Process Pillar" erhält die Strategie ein Morningstar Medalist Rating von Gold. Das "Parent Pillar"-Rating ist "Average".

Seit Jahresauftakt legte die Strategie über 15% zu und kann damit auch die zweitbeste Performance unter den sechs Strategien aufweisen. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des MSCI ACWI EUR Index, abzubilden. Der Referenzindex umfasst Large Cap und Mid Cap-Aktien aus 24 Industrieländern und 21 Schwellenländern.

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) (EUR)

Auch bei dem nach Assets under Management (AuM) drittgrößten Fonds handelt es sich um eine nachhaltige Strategie. Er zielt insbesondere darauf ab, die Intensität der Treibhausgasemissionen (THG) im Vergleich zum Referenzuniversum um mindestens 30% zu reduzieren, und ist so konzipiert, dass er das Dekarbonisierungsziel des Portfolios von 7% im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Ausgeschlossen aus dem Korb sind Unternehmen, die in kritischen Sektoren wie kontroverse Waffen, Tabakanbau und Kraftwerkskohle tätig sind oder die gegen internationale Grundsätze wie den UN Global Compact verstoßen.

Process und Parent Rating der Strategie sind mit "High" bzw. "Above Average" ausgezeichnet. Das People Rating ist "Average".

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (EUR)

Diese Strategie konnte seit Jahresauftakt per Ende November über 12% an Wert gewinnen. Unsere Analysten vergeben für alle drei Pillars Bestnoten. Der ETF konnte im Vergleich zu den Mitbewerbern überdurchschnittliche Renditen erzielen, aber im Vergleich zur Benchmark der Kategorie liegt er im Schnitt. Risikogewichtet überzeugte die Performance des Fonds zudem nicht, so die Morningstar-Analysten. Das Anlageziel dieses ETFs ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten.

UBS ETF Global Gender Eqlty USD A Acc

Der Fonds investiert in der Regel in den "Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index". Mit dieser Strategie konnte die UBS im laufenden Jahr eine Performance von 6,8% erzielen. Unsere Analysten vergeben Bestnoten für die Pillars Process and People und ein "Average" für den Vermögensverwalter UBS.

JPM Global Equity Multi-Fac ETF USD Acc

Anlageziel dieses ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. Unsere Analysten vergeben dem ETF Bestnoten für Process und Parent Pillar, der People Pillar wird mit "Average" bewertet.



Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF USD Acc (EUR)

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein Portfolio an, das hauptsächlich aus Aktienwerten von Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt besteht. Der Teilfonds wird ein Portfolio von Aktienwerten halten, das systematisch ausgewählt und verwaltet wird, um den MSCI World (Net Total Return) Index langfristig, d.h. über einen Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu übertreffen. Die Benchmark ist so konzipiert, dass sie die Kapitalgewinne der größeren Segmente des globalen Aktienmarktes misst und davon ausgeht, dass alle Barausschüttungen, wie z. B. Dividenden, reinvestiert werden.

Bitte denken Sie dran: wie Sie Ihr Portfolio zusammenstellen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft. Insgesamt können Anleger jedoch von einer starken Diversifizierung profitieren, d. h. davon, dass Sie Ihr Geld auf mehrere Anlageformen verteilen.

