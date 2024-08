Globale Marktturbulenzen: Was wir bis jetzt wissen

Die globalen Märkte fielen drastisch, als die Anleger die Möglichkeit einer US-Rezession, das rasche Ende des US-Tech-Booms und die plötzliche Aufwertung des japanischen Yen verdauten.

Die Aktienkurse waren bereits am Freitag nach der Veröffentlichung der monatlichen US-Arbeitsmarktzahlen gefallen, und der Ausverkauf beschleunigte sich bis zur Eröffnung der asiatischen Märkte am Montag, wo der japanische Nikkei-Index mit einem Verlust von 12% in einer Börsensitzung den schlimmsten Punktverlust aller Zeiten und den größten prozentualen Rückgang seit 1987 hinnehmen musste.

Die US-Indizes eröffneten am Montag deutlich niedriger, wobei der Dow Jones und der S&P 500 Index um rund 3% und der Nasdaq Composite um 4% nachgaben. Im Vereinigten Königreich fiel der FTSE 100 um 2% unter die Marke von 8.000 Punkten, während der deutsche DAX um einen ähnlichen Prozentsatz nachgab.

Volatilitätsindikatoren wie der VIX befinden sich auf Niveaus, die zuletzt während des Pandemie-Ausverkaufs im Jahr 2020 zu beobachten waren.

Was geschah am Freitag?

Die Anleger wurden am Freitag von den Arbeitsmarktzahlen für Juli aufgeschreckt, die das zentrale Marktnarrativ, dass die US-Wirtschaft einer harten Landung entgehen würde, ins Wanken brachten.

Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle, erklärt, was vor sich geht:

"Die schwachen US-Arbeitsmarktzahlen haben zu weit verbreiteten Befürchtungen geführt, dass die USA auf eine Rezession zusteuern. Die Daten haben die "Sahm-Regel" ausgelöst - ein Indikator, der Rezessionen und deren Zeitpunkt genau vorhersagt. Die Regel besagt, dass eine Rezession begonnen hat, wenn der Dreimonatsdurchschnitt der US-Arbeitslosenquote um 0,5 % über den niedrigsten Dreimonatsdurchschnitt des Vorjahres steigt.

"Dies gibt Anlass zur Sorge, aber bei näherer Betrachtung könnte es sich um einen Fehlalarm handeln", schrieb er in einem Report vom 5. August.

Rob Morgan, leitender Investmentanalyst bei Charles Stanley, meint, dass die Arbeitsmarktzahlen zu anderen wirtschaftlichen Sorgen der USA hinzukommen: "Andere Daten waren ebenfalls enttäuschend. Es gibt Befürchtungen, dass das verarbeitende Gewerbe schwächelt und dass die US-Verbraucher demnächst an die Grenzen ihres Konsumvermögens stossen, weil sie ihre Ersparnisse aus der Zeit der Pandemie erschöpft haben."

Was ist mit der Federal Reserve los?

In der vergangenen Woche hat die Fed die Zinsen erneut beibehalten, in der Erwartung, dass die Zentralbank die Zinsen im September senken wird. Nun wächst der Druck auf die Federal Reserve, die Zinsen schon früher zu senken, um die Märkte zu beruhigen und die US-Wirtschaft zu retten. Die meisten westlichen Zentralbanken haben dies bereits getan, wobei die Bank of England letzte Woche ihre erste Zinssenkung seit 2020 vornahm.

Welche Rolle haben Währungen in diesem Crash?

Der Schlüssel zu den Marktturbulenzen sind der US-Dollar und der japanische Yen. Die Umstände, die die Rekordhöhen der globalen Märkte in diesem Jahr gestützt haben, waren die hohen Zinssätze in den USA (5,25% - 5,50) und die niedrigen Zinssätze in Japan (0,25% nach der Zinserhöhung der letzten Woche).

Händler konnten Kredite in Yen aufnehmen, der bis zu dieser Woche auf einem Mehrjahrzehntstief lag, und in Dollar-Vermögenswerte mit höherer Wertentwicklung wie Technologieaktien und US-Anleihen investieren. Dieser Vorgang wird als "Carry Trade" bezeichnet und hielt bis Freitag an, als der Dollar aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich der US-Wirtschaft einbrach. Es wird nun erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller als erwartet und noch vor der nächsten Sitzung senken wird, was den Dollar unter Druck setzen würde. Gleichzeitig hat die Bank of Japan den Yen gestützt und letzte Woche die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben.

Die Händler sahen sich gezwungen, ihre Derivatpositionen zu schließen, da der Dollar innerhalb weniger Tage von 160 Yen auf 140 Yen gefallen ist, was auf den Devisenmärkten eine enorme Bewegung darstellt. Dieses Gedränge um den Ausstieg aus den Geschäften hat das Gefühl der Panik noch verschärft.

Sollte ich Tech-Aktien verkaufen?

Man darf nicht vergessen, dass der Rückgang der Tech-Aktien im Zusammenhang mit einigen massiven Kursgewinnen gesehen werden muss. Die Aktien von Nvidia (NVDA) sind innerhalb von fünf Jahren um 2.500% gestiegen, liegen aber heute um 4% im Minus.

John Moore, Senior Investment Manager bei RBC Brewin Dolphin, sagte: "Der Ausverkauf der letzten Tage ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass ein Teil des 'Schaums', der sich bei den Aktienkursen von Tech-Aktien gebildet hat, weggeblasen wurde. Sobald sich die Lage jedoch beruhigt hat, könnte dies eine Kaufgelegenheit für Anleger darstellen, die an die langfristigen Aussichten des Sektors glauben.

Viele Unternehmen wie Amazon (AMZN) werden nach Ansicht der Morningstar-Analysten jetzt als unterbewertet eingestuft.

Sollte ich japanische Aktien und Fonds verkaufen?

Nicht unbedingt. Wie die Tech-Aktien haben auch die japanischen Märkte in den letzten Jahren einen guten Lauf gehabt, und die jüngste Korrektur hat die Performance-Zahlen beeinträchtigt, ohne alle Gewinne zunichte zu machen. James Salter, CIO und Manager des Zennor Japan Fund, sagte in einer Notiz, dass Japans Exporteure nach ihrem fulminanten Lauf zu kämpfen haben könnten, während die mehr auf das Inland ausgerichteten japanischen Aktien, die während des Bullenmarktes im Schatten standen, nun glänzen könnten.

"Ein stärkerer Yen scheint wahrscheinlich. Dies wird zu einer Zweiteilung des Marktes führen, bei der ich vermute, dass die 'Gewinner' des letzten Jahres sich kurzfristig erholen, danach aber zu kämpfen haben. Viele dieser Titel sind vom Yen abhängig und dem globalen Wirtschaftszyklus ausgesetzt.

Was sollten Anleger tun?

Die Behavioral Investing-Experten von Morningstar raten den Anlegern dringend, nicht in Panik zu verfallen - eine Botschaft, die sie auch während des Ausverkaufs der Pandemie 2020 betonten, der zwar extrem plötzlich, aber auch nur von kurzer Dauer war - und im Nachhinein betrachtet eine riesige Kaufgelegenheit darstellte. Die Morningstar-Anlagespezialistin Susan Dziubinski hat ihren Leitfaden zur Marktunsicherheit aktualisiert:

"Anleger hören oft, dass sie den Marktlärm ausblenden und Marktturbulenzen keine Beachtung schenken sollen. Aber es kann schwierig sein, seine Aufmerksamkeit abzuwenden - und in manchen Fällen könnte es ein Fehler sein", sagt sie.

Russell Kinnel, Director of Ratings, hat sich die Bewegungen an den US-Märkten angeschaut: "Alles in allem war es ein schwieriger Vormittag, aber kaum ein Einbruch. Einige Websites, die den Anlegern Angst machen wollen, heben hervor, dass der Dow um 1.000 Punkte gefallen ist-- das sind aber nur 2,6%. Ausserdem ist der Dow ein klappriger, veralteter, preisgewichteter Index."