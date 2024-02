5 ETFs mit Top-Bewertung für einkommensorientierte Investoren

Wenn Sie auf der Suche nach Fonds sind, bei denen die Generierung eines regelmäßigen Einkommensstroms im Vordergrund steht und nicht das reine Wachstum, könnten einkommensorientierte Fonds die richtige Wahl für Sie sein. Diese Produkte sind für Anleger gedacht, die unabhängig von den Marktbedingungen regelmäßige Rendite bei geringer Volatilität erzielen möchten.

Erfolgreiche Einkommensinvestitionen hängen jedoch von vielen Faktoren ab und nicht nur von der Auswahl eines Portfolios guter dividendenzahlender Unternehmen.

Wenn Sie auf der Suche nach regelmäßigen Erträgen sind, können Fonds mit einem Engagement in den Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen verlockend sein.

Aber was macht eine gute Strategie mit hohen Dividenden aus, insbesondere im passiven Universum? Einkommensorientierte Anleger fühlen sich zunehmend von börsengehandelten Fonds (ETFs) angezogen, um Zugang zu bestimmten Märkten zu erhalten. Grund sind die einfache Handhabung, Transparenz und niedrige Gebühren.

Wie ETF-Anleger die Dividendenfalle vermeiden können

Eine Überlegung sind die Kosten für Geld. Festverzinsliche Wertpapiere sind nicht die einzigen Vehikel, die von Zinsschwankungen betroffen sind. Dividendenstarke Produkte, einschließlich beliebter Produkte wie ETFs, können ebenfalls auf Zinsschwankungen reagieren, da sie mit Anleihen um die Rendite konkurrieren.

Aber unabhängig von den Zinssätzen sollten Anleger nach Fonds mit stabilen Ausschüttungen und konstantem Dividendenwachstum suchen und nicht nach der höchsten Rendite. Denn ein stabiles und kontinuierliches Wachstum der Dividenden deutet auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung hin.

Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten. Ein Unternehmen, das eine Dividende von 1,5% mit einer Wachstumsrate von 10% pro Jahr zahlt, kann in sechs Jahren mehr Einkommen generieren als ein Unternehmen, das jedes Jahr 3% zahlt. Dies zeigt, wie wichtig es ist, zu verstehen, welchen Index der ETF nachbildet und wie er seine Wertpapiere auswählt, um die so genannte "Dividendenfalle" zu vermeiden.

Im Allgemeinen sorgen Dividendenstrategien für ein Gleichgewicht zwischen der Rendite aus laufenden Erträgen und der Fähigkeit des Portfolios, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Strategien können jedoch von Fonds zu Fonds variieren. Einige zielen auf eine Maximierung der Rendite ab, während andere ein niedrigeres, aber stabiles langfristiges Einkommen bevorzugen.

Das bedeutet, dass Anleger eine Due-Diligence-Prüfung durchführen müssen, um festzustellen, welche Strategie am besten zu ihnen passt.

Welche ETFs für ein einkommensorientiertes Portfolio?

Im Folgenden finden Sie fünf Einkommens-ETFs, die von unserem Analystenteam für passive Strategien hervorgehoben wurden, jeweils für eine andere geografische Region.

Europe: iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (QDVX)

Morningstar Medalist Rating: Gold

Morningstar Kategorie: Europe Equity Income

Ongoing Charge: 0,28%

Diese Strategie erhält ein Morningstar Medalist Rating von Gold. Die Analyse des Portfolios zeigt, dass es im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eine Übergewichtung des Liquiditätsengagements und eine Untergewichtung des Volatilitätsengagements beibehalten hat.

Das hohe Liquiditätsengagement ist auf Aktien mit einem hohen Handelsvolumen zurückzuführen, die den Managern mehr Flexibilität bieten.

Ein geringes Volatilitätsengagement ist auf Aktien zurückzuführen, die eine geringere Standardabweichung der Renditen aufweisen.

Der ETF ist im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt um 4,9 Prozentpunkte in Bezug auf das Vermögen in Technologie übergewichtet. Das Portfolio verteilt sich auf 81 Titel und ist relativ kopflastig. Von den Vermögenswerten der Strategie sind 30,5% in den 10 größten Titeln konzentriert, verglichen mit dem Durchschnitt der Kategorie von 19,0%. Die Gebühren (0,28%) gehören zu den niedrigsten in der Kategorie.

US: SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD)

Morningstar Medalist Rating: Silver

Morningstar Kategorie: US Equity Income

Ongoing Charge: 0,35%

Diese auf die USA ausgerichtete Strategie weist eine größere Präsenz von Mid- und Small-Cap-Aktien auf als ihre Konkurrenten innerhalb der Morningstar-Kategorie, und das Portfolio hat eine Übergewichtung von Liquiditäts- und Qualitätsaktien beibehalten. In den letzten Jahren hat sich dieser Fonds konsequent auf Aktien mit höherem Volumen konzentriert als seine Pendants. Dies verschafft den Fondsmanagern in Baissezeiten mehr Flexibilität, um zu verkaufen, ohne die Kurse zu beeinträchtigen. In den letzten Monaten war die Strategie stärker von Liquiditätsfaktoren abhängig als ihre direkten Konkurrenten. Außerdem war die Strategie defensiv ausgerichtet.

Die Performance des ETFs war kurzfristig unterdurchschnittlich, langfristig jedoch stark. In den vergangenen fünf Jahren lag der Fonds 0,36 Prozentpunkte unter dem Kategorieindex (einer von Morningstar für die Vergleichsgruppe gewählten Benchmark), aber 1,4 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Noch wichtiger ist, dass diese Anteilsklasse auf 10-Jahres-Basis den Index um annualisierte 0,75% anführt.

Sie führt den Index auch mit einer höheren risikobereinigten Rendite über den letzten 10-Jahres-Zeitraum an. Höhere Renditen sind oft mit einem höheren Risiko verbunden. Diese Strategie blieb jedoch im Einklang mit der Standardabweichung des Referenzindex. Diese Faktoren sowie die niedrigen Kosten (0,35%) führen zu einem Medalist Rating von Silver.

UK: L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK)

Morningstar Medalist Rating: Silver

Morningstar Kategorie: UK Equity Income

Ongoing Charge: 0,24%

Die Analyse des Portfolios der Strategie zeigt, dass sie eine deutliche Übergewichtung des Qualitäts- und Renditeengagements im Vergleich zu anderen Kategorien beibehalten hat. Sie investiert in Aktien mit geringem finanziellem Leverage und hohen Eigenkapitalrenditen, was ihr ein hohes Engagement in Qualität verleiht. Bei diesen Titeln handelt es sich in der Regel auch um Aktien, die eine hohe Dividende zahlen oder Rückkäufe tätigen.

Das Portfolio, das sich auf 37 Titel verteilt und relativ konzentriert ist, ist gegenüber dem Durchschnitt der Kategorie in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Grundstoffe um 29,9 bzw. 3,6 Prozentpunkte übergewichtet. Dieser ETF verfügt über einen beträchtlichen Kostenvorteil gegenüber seinen Wettbewerbern und liegt mit 0,24% im günstigsten Gebührenquintil unter den Mitbewerbern und erhält ein Morningstar Medalist Rating von Silver.

Global: Fidelity Global Quality Income ETF Inc (FGQI)

Morningstar Medalist Rating: Gold

Morningstar Kategorie: Global Equity Income

Ongoing Charge: 0,40%

Diese Strategie hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold erhalten. Über den vergangenen Dreijahreszeitraum schlug sie den Kategorieindex um annualisierte 0,65 Prozentpunkte und übertraf den Kategoriedurchschnitt um 3,1 Prozentpunkte. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Strategie auch über einen längeren Zeitraum hinweg die Nase vorn hat. Auf Fünf-Jahres-Basis lag sie um annualisierte 3,8 Prozentpunkte vor dem Index.

Die risikobereinigte Performance spricht weiterhin für diesen Fonds. Die Anteilsklasse führte den Index über den letzten Fünfjahreszeitraum an. Diese starken risikobereinigten Ergebnisse haben nicht dazu geführt, dass es für die Anleger holpriger wurde. Diese Strategie ging ein ähnliches Risiko ein wie die Benchmark, gemessen an der Standardabweichung.

Das Portfolio ist in den Sektoren Technologie und zyklischer Konsum im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt um 4,4% bzw. 2,7% übergewichtet. Die Sektoren mit geringem Engagement im Vergleich zur Kategorie sind defensive Konsumgüter und Finanzdienstleistungen. Die laufende Gebühr beträgt 0,40%.

Emerging Markets: WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMD)

Morningstar Medalist Rating: Gold

Morningstar Kategorie: Global Emerging Markets Equity

Ongoing Charge: 0,46%

Dieser Fonds hat ein sehr breit gefächertes und diversifiziertes Portfolio, das nach Unternehmen sucht, die den höchsten Betrag an Dividenden in US-Dollar zahlen. Bei der Zusammenstellung des Portfolios wird den Unternehmen zunächst die Standardgewichtung zugewiesen, die sie in einer traditionellen Aktienbenchmark haben würden (also basierend auf der Marktkapitalisierung). Die Gewichtung wird dann in Abhängigkeit von der Dividendenrendite, die sie bieten, erhöht oder verringert.

Dieser Ansatz begünstigt in der Regel Unternehmen aus den Sektoren Versorger, Grundstoffe und Energie sowie Finanzwerte - letztere machen derzeit 25% des Portfolios aus -, da diese in der Regel überdurchschnittliche Marktrenditen aufweisen. Derzeit liegt die kombinierte Gewichtung dieser Sektoren im WisdomTree ETF bei rund 55%, verglichen mit einem Durchschnitt von 36% bei Fonds in derselben Morningstar-Kategorie.

Bei der Bewertung bevorzugen die Morningstar-Analysten in der Regel ein Screening der Unternehmen nach Qualität gegenüber der grundlegenden Performance. Dieses Urteil wird jedoch bei stark diversifizierten Strategien "aufgeweicht". Dies ist bei dem WisdomTree ETF der Fall, der mehr als 500 Aktien hält und so dazu beiträgt, das Risiko möglicher Dividendenkürzungen in der Zukunft zu streuen. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten zeichnet sich dieser Tracker durch seine niedrigeren laufenden Kosten von 0,46% aus. Morningstar verleiht ihm ein Medalist Rating von Gold.