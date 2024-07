Die ETFs mit der schlechtesten Performance des letzten Quartals

Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.

Zu den schlechtesten Performern im zweiten Quartal 2024 gehörten VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX und Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.

ETFs mit schlechtester Wertentwicklung

Unter den ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung befanden sich zwei aus der Kategorie Aktien Lateinamerika, wo die Fonds im zweiten Quartal um 13,74% fielen.

Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung:

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ALAT

Wichtige Kennzahlen für die ETFs mit der schlechtesten Performance

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Morningstar Rating: N/A

Kostenquote: 0.59%

Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle

Der ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung im zweiten Quartal war der 71 Millionen CHF schwere VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, der 17,02% verlor. Der passiv verwaltete VanEck ETF entwickelte sich im zweiten Quartal schlechter als der durchschnittliche Zuwachs von 7,31% bei Fonds in der Kategorie Aktien-Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten fiel der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF um 48,68% und lag damit im 100. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der durchschnittlichen Rendite von 14,31% des Fonds.

Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, der im September 2021 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF

Morningstar Rating: 2 Sterne

Kostenquote: 0.57%

Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika

Mit einem Verlust von 15,64% war der 91 Millionen CHF schwere Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF im zweiten Quartal der ETF mit der zweitschlechtesten Performance auf unserer Liste. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 13,74% bei Fonds in der Kategorie Aktien Lateinamerika. In den vergangenen 12 Monaten verlor der Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 11,61% und lag damit im 90. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und weiter zurück als der durchschnittliche Fonds mit einem Verlust von 7,74%.

Der Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.

Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF

Morningstar Rating: N/A

Kostenquote: 0.60%

Morningstar Kategorie: Aktien Natürliche Ressourcen

Der drittschlechteste ETF im zweiten Quartal war der 29 Millionen CHF schwere Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, der um 13,85% fiel. Der Global X ETF, der passiv verwaltet wird, entwickelte sich schlechter als der durchschnittliche Anstieg von 0,56% bei Fonds in der Kategorie Aktien natürliche Ressourcen. In den letzten 12 Monaten fiel der ETF um 38,70% und lag damit auf dem 99. Perzentil seiner Kategorie und blieb hinter der durchschnittlichen 1-Jahres-Rendite der Kategorie von 6,33% zurück.

Der Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Dezember 2021 aufgelegt.

iShares MSCI EM Lateinamerika UCITS ETF

Morningstar Rating: 4 Sterne

Kostenquote: 0.21%

Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF mit einem Volumen von 278 Millionen CHF war im zweiten Quartal mit einem Verlust von 13,04% der ETF mit der viertschlechtesten Wertentwicklung. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 13,74% für Fonds in der Kategorie Aktien Lateinamerika. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 5,76% und landete damit auf dem 27. Perzentil seiner Kategorie, was weniger ist als der durchschnittliche Einjahresverlust der Kategorie von 7,74%.

Der mit Gold bewertete iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF wurde im Oktober 2007 aufgelegt.

iShares MSCI Brasilien UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Rating: 3 Sterne

Kostenquote: 0,74%

Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien

Am fünftschlechtesten schnitt der 210 Millionen CHF schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ab, der im zweiten Quartal 12,77% verlor. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Rückgang von 13,24% bei Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. Im vergangenen Jahr fiel der iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) um 8,56% und lag damit im 47. Perzentil seiner Kategorie. Er übertraf den durchschnittlichen Einjahresverlust der Kategorie von 10,70%.

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im November 2005 aufgelegt.

HSBC MSCI Indonesien UCITS ETF

Morningstar Rating: 5 Sterne

Kostenquote: 0.50%

Morningstar Kategorie: Indonesien Aktien

Der ETF mit der sechstschlechtesten Performance im zweiten Quartal war der 92 Millionen CHF schwere HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, der 12,72% verlor. Die Performance des passiv verwalteten HSBC ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 11,92% der Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien. In den letzten 12 Monaten fiel der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF um 11,98% und lag damit im 54. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und verzeichnete einen geringeren Rückgang als der durchschnittliche Fonds mit 14,27% Verlust.

Der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im März 2011 aufgelegt.

iShares MSCI Brasilien UCITS ETF (DE)

Morningstar Rating: 4 Sterne

Kostenquote: 0.00%

Morningstar Kategorie: Brasilien Aktien

Mit einem Verlust von 12,62% war der 2,5 Milliarden CHF schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) im zweiten Quartal der ETF mit der siebtschlechtesten Performance auf unserer Liste. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 13,24% der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. In den letzten 12 Monaten verlor der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 7,78% und lag damit im 24. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und weniger als der durchschnittliche Fonds mit 10,70% Verlust.

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF

Morningstar Rating: 4 Sterne

Kostenquote: 0,65%

Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien

Der achtschlechteste ETF im zweiten Quartal war der 144 Millionen CHF schwere Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, der um 12,57% fiel. Der Amundi ETF, der passiv verwaltet wird, entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 13,24% für Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. In den letzten 12 Monaten fiel der ETF um 7,82% und lag damit im 18. Perzentil seiner Kategorie, was weniger ist als der durchschnittliche Einjahresverlust von 10,70%.

Der Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, der im März 2019 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.

Xtrackers MSCI Brasilien UCITS ETF

Morningstar Rating: 4 Sterne

Kostenquote: 0,25%

Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien

Der 61 Millionen CHF schwere Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF war im zweiten Quartal mit einem Rückgang von 12,53% der ETF mit der neuntschlechtesten Wertentwicklung. Die Performance des passiv verwalteten Xtrackers ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 13,24% der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 7,79% und landete damit im 30. Perzentil, was weniger ist als der durchschnittliche Einjahresverlust der Kategorie von 10,70%.

Der Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold. Er wurde im Juni 2007 aufgelegt.

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America

Morningstar Rating: 4 Sterne

Kostenquote: 0.20%

Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika

Am zehntschlechtesten schnitt der 454 Millionen CHF schwere Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ab, der im zweiten Quartal 12,49% verlor. Der passiv verwaltete Amundi ETF verlor weniger als der durchschnittliche Verlust von 13,74% bei Fonds in der Aktienkategorie Lateinamerika im Quartal. Im vergangenen Jahr fiel der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America um 5,55% und beendete den 12-Monats-Zeitraum auf dem 23. Perzentil innerhalb der Aktienkategorie Lateinamerika. Er übertraf den durchschnittlichen Einjahresverlust der Kategorie von 7,74%.

Der mit Bronze bewertete Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America wurde im März 2018 aufgelegt.

Was sind ETFs?

Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.

In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.

ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.

Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft.

